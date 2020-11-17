Прогнозы и ставки на Сербия — Россия: пан или пропал для Черчесова в Лиге наций

18 ноября в матче Лиги наций УЕФА сыграют сборные Сербии и России. Для нашей сборной этот матч важнейший — победа позволит перейти в дивизион А и остаться во второй корзине отборочного турнира на ЧМ-2022. Сделать ставку на эту игру можно в букмекерской компании «Фонбет»

Сербия — Россия: прогноз и ставки на матч Лиги наций 18 ноября, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

18 ноября в Белграде в рамках группового этапа Лиги наций УЕФА встретятся сборные Сербии и России. Начало прямой трансляции на Первом канале в 22:45 мск.

Букмекерская компания «Фонбет» не видит фаворита в этом матче. Сделать ставку на победу сборной России можно с коэффициентом 2.75, что соответствует 35% вероятности. Успех сербской команды аналитики оценили таким же коэффициентом, а ничья в основное время идёт за 3.10 (30%).

Эксперты склоняются к тому, что матч Лиги наций УЕФА Сербия — Россия не будет результативным. Поставить на тотал больше 2.5 гола можно за 2.20, а на тотал меньше 2.5 ставят за коэффициент 1.67. Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании «Фонбет»

Сербия — Россия: какие делать ставки на игру Лиги наций 18 ноября

Для сборной России настал момент истины. После неудачи в Турции команде Станислава Черчесова надо побеждать. Выигрыш гарантирует россиянам победу в группе Лиги наций и на 100% оставит их во второй корзине при жеребьевке отборочного турнира ЧМ-2022. Конечно, для выхода в дивизион А Лиги наций может хватить и ничейного результата — для этого нужно, чтобы вничью сыграли в параллельной встрече команды Венгрии и Турции.

Тем более, что сборная Сербии сейчас далеко не в лучшем моральном состоянии. Команда упустила путевку на Евро-2020, в драматичном поединке проиграв стыковой матч Шотландии. Когда Лука Йович сравнял матч на 90-й минуте встречи, казалось, что сербы дожмут соперника. Но игра докатилась до серии пенальти, а там все решил единственный неудачный удар Александара Митровича. После этого Сербия сыграла вничью с Венгрией.

Сербии этот матч не то, чтобы не нужен, но турнирной мотивации у них практически нет. С другой стороны, сербы играют дома, а класс их игроков в целом выше. И все же мотивация должна сыграть свою роль — есть резон поставить на то, что сборная России не проиграет. БК «Фонбет» предлагает на этот исход коэффициент 1.45

Вряд ли стоит ждать от этой встречи голевой феерии. Сборная России вряд ли готова играть с позиции силы, поэтому команда Черчесова наверняка будет действовать с оглядкой на оборону. При этом если придется рисковать, то будет это в последние полчаса матча, не раньше. При этом сербы в атаке действуют довольно бесхитростно. Напрашивается ставка на ТМ 2.5 гола. Поставить в БК «Фонбет» на этот исход можно с коэффициентом 1.67

Ну и логично делать ставку на то, что 2-й тайм окажется результативнее 1-го. В первые 45 минут россияне не станут раскрываться, сделав ставку на строгую оборону и быстрые контратаки. А вот после перерыва, если ситуация на поле не будет устраивать дружину Черчесова, придется идти ва-банк, что может привести к голевым моментам и у тех, и у других ворот. Поставить на то, что 2-й тайм будет результативнее 1-го, в БК «Фонбет» можно за 2.15. При ставке в 1000 рублей в случае успеха вы можете получить 2150 рублей.