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УЕФА подтвердил отмену матча Лиги наций Швейцария — Украина

RT на русскомиещё 16
1 час назад
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) официально объявил об отмене матча заключительного, шестого тура Лиги наций Швейцария — Украина.
УЕФА подтвердил отмену матча Швейцария — Украина
Фото: ReutersReuters
Как сообщает пресс-служба УЕФА, Украинская футбольная ассоциация (УАФ) подтвердила, что для проведения игры 17 или 18 ноября у неё нет другой команды или игроков, и таким образом матч будет отменён.
Матч Швейцария — Украина был запланирован на 17 ноября. Основной состав команды был отправлен на карантин из-за вспышки коронавируса, согласно действующим в Швейцарии правилам.
В этот же день молодёжная сборная Украины (U-21) проводит матч квалификации чемпионата Европы — 2021 с Северной Ирландией.
Отмечается, что решение о дальнейшей судьбе встречи будет принимать комитет УЕФА по этике и дисциплине.
Ранее появилась информация, что УАФ подаст протест, если матч Лиги наций Швейцария — Украина не будет сыгран.
Футбол,УЕФА,
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