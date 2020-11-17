УЕФА подтвердил отмену матча Швейцария — Украина

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) официально объявил об отмене матча заключительного, шестого тура Лиги наций Швейцария — Украина.

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Как сообщает пресс-служба УЕФА, Украинская футбольная ассоциация (УАФ) подтвердила, что для проведения игры 17 или 18 ноября у неё нет другой команды или игроков, и таким образом матч будет отменён.

Матч Швейцария — Украина был запланирован на 17 ноября. Основной состав команды был отправлен на карантин из-за вспышки коронавируса, согласно действующим в Швейцарии правилам.

В этот же день молодёжная сборная Украины (U-21) проводит матч квалификации чемпионата Европы — 2021 с Северной Ирландией.

Отмечается, что решение о дальнейшей судьбе встречи будет принимать комитет УЕФА по этике и дисциплине.