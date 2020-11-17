Черчесов опроверг увольнение Дзюбы из сборной 

«Мы дали ему возможность побыть с семьей, пережить все это и прийти в себя. Следующие матчи у нас будут только в марте. Все уже успокоятся, вероятно, иначе посмотрят на эту историю. И уже тогда мы примем то или иное решение. Мы Дзюбу не увольняли, а дали ему возможность успокоить эту ситуацию», — цитирует «Матч ТВ» Черчесова.