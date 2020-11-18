Стала известна дата суда по делу ЦСКА 

Судебное заседание по поводу несоблюдения санитарных норм на стадионе «ВЭБ Арене» во время матча 11-го тура РПЛ ЦСКА — «Динамо» (3:1) состоится 23 ноября. Начало — 10:00 мск. Об этом сообщила пресс-секретарь Савеловского суда Мария Михайлова в беседе с корреспондентом Sport24 Алиной Матинян.
Ранее Роспотребнадзор обратился в суд в связи с необеспечением армейцами безопасности на игре. Было установлено отсутствие контроля по недопущению скопления болельщиков на трибунах во время матча с учетом социального дистанцирования; отсутствие контроля за применением частью болельщиков средств индивидуальной защиты во время матча.