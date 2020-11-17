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Ананидзе попросил Дзюбу отказаться от интимных фотографий

Lenta.ru
1 час назад
Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной Грузии Джано Ананидзе прокомментировал скандал с утечкой интимного видео форварда «Зенита» Артема Дзюбы. Об этом сообщает Sport24.
Ананидзе попросил Дзюбу отказаться от интимных фото
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Игрок рассказал, что позвонил футболисту и высказал тому слова поддержки, а также попросил его отказаться от новых интимных фотографий. Ананидзе добавил, что призвал Дзюбу не переживать насчет случившегося и доказать все на футбольном поле.
7 ноября в интернете появилось видео интимного характера с Дзюбой. В ответ футболист заявил, что не является идеальным человеком и может винить только себя.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак посчитал, что каждый может ошибиться, и пообещал поддержать игрока. При этом капитанской повязки в команде Дзюба был лишен. Форварда также не стали вызывать на ноябрьские матчи сборной России.
Футбол,Сергей Семак,Джано Ананидзе,СБОРНАЯ РОССИИ,Зенит,Спартак,
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