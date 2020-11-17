Сейв Гилерме вошел в число лучших в 3-м туре ЛЧ

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Сейв вратаря московского "Локомотива" Гилерме в матче с мадридским "Атлетико" вошел в число лучших по итогам третьего тура группового раунда футбольной Лиги чемпионов, сообщается на странице турнира в Twitter.

Встреча прошла 3 ноября в Москве и завершилась со счетом 1:1, в ходе игры Гилерме отразил дальний удар Жоау Феликса под перекладину.

"Локомотив" в следующем матче Лиги чемпионов сыграет с "Атлетико" на выезде 25 ноября.