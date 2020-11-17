«Дзюба решил отвлечь внимание от Трампа и Байдена»

После его публикации Дзюба был выведен из состава сборной России на товарищеский матч с Молдовой (0:0), игры Лиги наций с Турцией (2:3) и Сербией.
«Сборной России не хватило Дзюбы. Он оказывает давление в штрафной, добавляет остроты в атаке. Не вызывать Дзюбу — решение тренера, меня эта история совсем не интересует.
Надо все в шутку перевести. Все люди смотрели телевизор и думали, кто победит: Трамп или Байден. А тут появился Дзюба, и все начали писать о нем.
Наверное, он решил отвлечь внимание», — сказал Семин.