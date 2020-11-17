Сёмин назвал условие возобновления карьеры 

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин в эфире канала «Матч!» дал ответ на вопрос о продолжении карьеры.

— Что должно произойти, чтобы вы вернулись в «Локомотив»?

— У меня будущее есть только без генерального директора.

— Четыре месяца назад вы не знали, будете ли продолжать тренерскую карьеру. Как сейчас считаете?

— Все зависит от того, какое будет предложение, какие будут взаимоотношения, какая будет моя роль в этом проекте. Это играет большую роль в дальнейшем продолжать или нет. Будет предложение, которое мне близко к сердцу и по духу, конечно, я его приму. Мне интересно. Я еще хочу работать, а не будет — будем путешествовать, будем к вам ходить на «Матч ТВ», от футбола не будем уходить, это обязательно.

— Если что, свисток у вас в кармане?

— Он всегда в кармане есть.