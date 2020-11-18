Футболиста удалили с поля из-за празднования гола

Нападающий сборной Эквадора Гонсало Плата был удален в домашнем матче отборочного этапа чемпионата мира 2022 года против команды Колумбии за неспортивное поведение во время празднования забитого мяча. Матч проходил в Эквадоре и закончился со счетом 6:1 в пользу хозяев.

Гол Платы стал пятым для команды Эквадора. Нападающий забил с угла штрафной после передачи пяткой от полузащитника Анхеля Мены.

После забитого мяча Плата снял игровую майку, за что судья показал ему желтую карточку, которая стала для нападающего второй в матче. Плата пропустит следующий матч команды.

После четырех туров сборная Эквадора занимает второе место в таблице отборочного турнира, набрав девять очков.

Согласно правилам игры в футбол, опубликованным на официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА), "игрок, который снимает игровую майку во время празднования забитого гола, будет наказан желтой карточкой за неспортивное поведение".