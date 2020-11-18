Нойер впервые пропустил 6 голов за матч

В матче 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Испании принимала национальную команду Германии. Встреча прошла на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье (Испания) и завершилась победой хозяев со счётом 6:0.

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер , который вышел в стартовом составе сборной Германии на эту встречу, установил личный антирекорд, впервые в карьере пропустив шесть голов в официальном матче. Стоит отметить, что эта встреча стала для Нойера 96-й в составе национальной команды. Он вышел на первое место среди голкиперов по количеству сыгранных за сборную Германии матчей, обогнав Зеппа Майера

Напомним, сборная Испании набрала 11 очков и вышла в финальную стадию Лиги наций УЕФА. Национальная команда Германии (9) — на втором месте. Соперниками национальных команд по группе 4 лиги А являются сборные Украины (6) и Швейцарии (3), встреча которых была отменена из-за вспышки коронавирусной инфекции в составе украинской команды.