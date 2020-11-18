Бразилия обыграла Уругвай в квалификации ЧМ-2022

В рамках отбора к чемпионату мира 2022 года сборная Бразилии одержала победу над командой Уругвая.

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Матч прошëл в Монтевидео на стадионе «Сентенарио» и завершился победой гостей со счётом 2:0.

В составе сборной Бразилии забивали Артур и Ришарлисон. На 71-й минуте Уругвай остался в меньшинстве после удаления Эдинсона Кавани.

Сборная Бразилии одержала четвёртую победу подряд в квалификации ЧМ-2022. Сборная Уругвая потерпела второе поражение за последние три матча.