Назван состав сборной РФ на матч с Сербией

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Из-за сомнительного результата теста на коронавирус встречу пропустит вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов

Стали известны стартовые составы на матч сборной Росси по футболу против национальной команды Сербии в Лиге наций, который состоится сегодня, 18 ноября.

Матч пройдет на стадионе «Райко Митич — Црвена Звезда» в Белграде. Напомним, что Россия сохранила первое место в группе В3 благодаря матчу Венгрии с Сербией, который закончился вничью в пятом туре Лиги наций.