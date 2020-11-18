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Назван состав сборной РФ на матч с Сербией в Лиге наций 

ТК «Звезда» и ещё 7 1 час назад
Назван состав сборной РФ на матч с Сербией
Фото: ТАСС
Из-за сомнительного результата теста на коронавирус встречу пропустит вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов.
Стали известны стартовые составы на матч сборной Росси по футболу против национальной команды Сербии в Лиге наций, который состоится сегодня, 18 ноября.
На поле выйдет 37-летний защитник «Зенита» Юрий Жирков, полузащитник итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук и его брат, полузащитник «Локомотива», Антон Миранчук. Свой первый официальный матч в составе сборной России проведет 21-летний защитник ЦСКА Игорь Дивеев.
Ворота сборной будет защищать вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме. В состав вошли: защитник «Спартака» Георгий Джикия, защитник «Зенита» Вячеслав Караваев и три полузашитника «Зенита» Александр Ерохин, Магомед Оздоев и Далер Кузяев, а также нападающий «Сочи» Антон Заболотный.
Из-за сомнительного результата теста на коронавирус на матч не вызван вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов. Встречу пропустят из-за дисквалификации защитник «Антальяспора» Федор Кудряшов, защитник «Ахмата» Андрей Семенов и полузащитник «Спартака» Роман Зобнин.
Матч пройдет на стадионе «Райко Митич — Црвена Звезда» в Белграде. Напомним, что Россия сохранила первое место в группе В3 благодаря матчу Венгрии с Сербией, который закончился вничью в пятом туре Лиги наций.
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Футбол , Магомед Оздоев , Матвей Сафонов , Алексей Миранчук , Антон Миранчук , Георгий Джикия , Игорь Дивеев , Федор Кудряшов , Александр Ерохин , Далер Кузяев , Андрей Семенов , Роман Зобнин , Вячеслав Караваев , Антон Заболотный , Юрий Жирков , Спартак , Зенит , Локомотив , ЦСКА , СБОРНАЯ РОССИИ
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