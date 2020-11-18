Месси: «Готов биться за футболку сборной Аргентины» 

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу над Перу (2:0) в матче 4-го тура квалификации чемпионата мира.
«Довольны победой, которая была очень важна после последнего матча. С самого начала все было отлично. Мы быстро забили и создали много моментов. Думаю, мы продолжим в том же духе и поднимем свой уровень. Это тот путь, которым мы должны следовать. Постепенно мы станем сильнее как команда.
Каждый раз, когда я приезжаю сюда, я стараюсь изо всех сил и чувствую себя готовым бороться за эту футболку. Ч чувствую себя хорошо, продолжаю работать и добавлять», — цитирует Месси Goal.