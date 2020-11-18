По делу Широкова допросили 10 свидетелей 

"Свидетелей обвинения 10 человек. Показания свидетелей [есть] в деле", — сказал Островский.

Среди свидетелей обвинения указан футболист Андрей Тихонов , который во время матча хватал Данченкова за рукав, мешая достать красную карточку. Свидетели защиты отсутствуют.

По словам Островского, судья 105-го участка вынес постановление о рассмотрении дела в особом порядке. Защита потерпевших опротестует это решение, так как судья не учел их мнение. Суд начнет рассмотрение дела 25 ноября.

Ранее адвокат Широкова Вадим Лялин сообщал ТАСС, что футболист признал вину и просит рассматривать дело в особом порядке. При этом потерпевший был против этого. Широков обвиняется по п. "а" ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений). По данной статье ему грозит до двух лет лишения свободы.