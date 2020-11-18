По делу Широкова допросили 10 свидетелей 

Десять свидетелей обвинения дали показания по уголовному делу бывшего футболиста сборной России Романа Широкова об избиении арбитра Никиты Данченкова. Об этом сообщил ТАСС один из адвокатов Данченкова Александр Островский.
"Свидетелей обвинения 10 человек. Показания свидетелей [есть] в деле", — сказал Островский.
Среди свидетелей обвинения указан футболист Андрей Тихонов, который во время матча хватал Данченкова за рукав, мешая достать красную карточку. Свидетели защиты отсутствуют.
По словам Островского, судья 105-го участка вынес постановление о рассмотрении дела в особом порядке. Защита потерпевших опротестует это решение, так как судья не учел их мнение. Суд начнет рассмотрение дела 25 ноября.
Ранее адвокат Широкова Вадим Лялин сообщал ТАСС, что футболист признал вину и просит рассматривать дело в особом порядке. При этом потерпевший был против этого. Широков обвиняется по п. "а" ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений). По данной статье ему грозит до двух лет лишения свободы.
Инцидент произошел 10 августа на стадионе академии "Спартака" в любительском матче в рамках турнира "Российская Медиа-лига" с участием команды телеканала "Матч ТВ". Широков избил арбитра после того, как тот показал ему красную карточку из-за оскорблений со стороны футболиста. Спустя некоторое время Широков извинился за инцидент со своей страницы в Instagram, телеканал отстранил его от работы.