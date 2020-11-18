Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Без лишних слов — «Стрельцов»
Без лишних слов — «Стрельцов» Смотреть онлайн ⟶
Матч-центр
20 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Осасуна
Осасуна
23:00
Уэска Уэска
21 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Краснодар
Краснодар
14:00
Тамбов Тамбов
Ахмат
Ахмат
16:30
Зенит Зенит
Спартак М
Спартак М
19:00
Динамо М Динамо М
21 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Леванте
Леванте
16:00
Эльче Эльче
Вильярреал
Вильярреал
18:15
Реал Мадрид Реал Мадрид
Севилья
Севилья
20:30
Сельта Сельта
21 ноября

Бундеслига

3 из 7
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
17:30
Штутгарт Штутгарт
Шальке-04
Шальке-04
17:30
Вольфсбург Вольфсбург
Боруссия М
Боруссия М
17:30
Аугсбург Аугсбург
21 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
15:30
Челси Челси
Астон Вилла
Астон Вилла
18:00
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
20:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
22 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
ЦСКА
ЦСКА
14:00
Сочи Сочи
Ротор
Ротор
16:30
Урал Урал
Рубин
Рубин
19:00
Ростов Ростов
22 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Эйбар
Эйбар
16:00
Хетафе Хетафе
Кадис
Кадис
18:15
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Гранада
Гранада
20:30
Вальядолид Вальядолид
22 ноября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Фрайбург
Фрайбург
17:30
Майнц Майнц
Кёльн
Кёльн
20:00
Унион Унион
22 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Фулхэм
Фулхэм
15:00
Эвертон Эвертон
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
17:00
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
19:30
Арсенал Арсенал
23 ноября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Уфа
Уфа
17:00
Химки Химки
23 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
23:00
Бетис Бетис
23 ноября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Бёрнли
Бёрнли
20:30
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
23:00
Саутгемптон Саутгемптон

По делу Широкова допросили 10 свидетелей 

ТАСС и ещё 12 3 часа назад
По делу Широкова допросили 10 свидетелей
Фото: РИА Новости
Десять свидетелей обвинения дали показания по уголовному делу бывшего футболиста сборной России Романа Широкова об избиении арбитра Никиты Данченкова. Об этом сообщил ТАСС один из адвокатов Данченкова Александр Островский.

"Свидетелей обвинения 10 человек. Показания свидетелей [есть] в деле", — сказал Островский.

Среди свидетелей обвинения указан футболист Андрей Тихонов, который во время матча хватал Данченкова за рукав, мешая достать красную карточку. Свидетели защиты отсутствуют.
По словам Островского, судья 105-го участка вынес постановление о рассмотрении дела в особом порядке. Защита потерпевших опротестует это решение, так как судья не учел их мнение. Суд начнет рассмотрение дела 25 ноября.
Ранее адвокат Широкова Вадим Лялин сообщал ТАСС, что футболист признал вину и просит рассматривать дело в особом порядке. При этом потерпевший был против этого. Широков обвиняется по п. "а" ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений). По данной статье ему грозит до двух лет лишения свободы.
Инцидент произошел 10 августа на стадионе академии "Спартака" в любительском матче в рамках турнира "Российская Медиа-лига" с участием команды телеканала "Матч ТВ". Широков избил арбитра после того, как тот показал ему красную карточку из-за оскорблений со стороны футболиста. Спустя некоторое время Широков извинился за инцидент со своей страницы в Instagram, телеканал отстранил его от работы.
Видео дня. «Вест Хэм» обыграл «Фулхэм» в матче 8-го тура АПЛ
ТАСС: последние новости
Дело футболиста Широкова рассмотрят в особом порядке Дело футболиста Широкова рассмотрят в особом порядке Футболиста сборной Эквадора удалили с поля из-за празднования гола Футболиста сборной Эквадора удалили с поля из-за празднования гола Суд рассмотрит дело в отношении ФК ЦСКА по несоблюдению на стадионе санитарных норм Суд рассмотрит дело в отношении ФК ЦСКА по несоблюдению на стадионе санитарных норм
Комментарии
Футбол , Роман Широков , Никита Данченков , Андрей Тихонов , Спартак , СБОРНАЯ РОССИИ , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
00:15
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
Футбол Статьи
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Российские футбольные фанаты устроили массовую драку
00:13
Российские футбольные фанаты устроили массовую драку
Футбол
«Удерживал и насиловал»: скандал в премьер-лиге
02:32
«Удерживал и насиловал»: скандал в премьер-лиге
Футбол
АПЛ косит коронавирус
02:02
АПЛ косит коронавирус
Премьер-лига
Соперник сборной России может перебраться в АПЛ
02:02
Соперник сборной России может перебраться в АПЛ
Премьер-лига
«Спартак» поиздевался над Трампом
02:02
«Спартак» поиздевался над Трампом
Премьер-лига
«Боль повсюду»: легенда футбола не смог победить рак
02:02
«Боль повсюду»: легенда футбола не смог победить рак
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
Экс-вратарь ЦСКА предсказал судьбу Дзюбы
02:32
Экс-вратарь ЦСКА предсказал судьбу Дзюбы
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение