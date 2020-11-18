Дзюба описал тренера сборной России

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба в преддверии решающего матча сборной России в Лиге наций рассказал об отношении к тренеру вратарей национальной команды Гинтарасу Стауче.
Стауче является членом тренерского штаба сборной с 2016 года после назначения на пост главного тренера Станислава Черчесова.
"Когда я вижу Гинтараса, всегда улыбаюсь. Он позитивный, всегда может что-то ответить неординарно. Я иногда говорю: "Вы что, Гинтарас, интернет подключили что ли, все время что-то выдумываете". Но ему нравится, что он делает, а мы стараемся это воплотить в жизнь, — сказал Дзюба в эфире "Матч ТВ".
Ранее Черчесов принял решение не вызывать Дзюбу на ноябрьские матчи после скандала с попавшим в интернет интимным видео. В отсутствие капитана сборная страны уступила на выезде в Турции 2:3, а в среду в решающем матче сыграет против Сербии.