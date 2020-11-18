«Африканские легионеры „Спартака“ устраивали оргии» 

Марокканский вратарь московского футбольного клуба «Спартак» Абдельила Баги устраивал оргии, возможно, гомосексуальные. Об этом бывший президент команды Андрей Червиченко рассказал «Спортс.ру».
Баги, как сообщал «Рамблер», играл за «Спартак» в 2003 году. Червиченко был президентом клуба в 2002-2004 годах. Сегодня он дал интервью «Спортс.ру».
«Баги… С ним была история или нет… Там они какие-то устраивали оргии, и хозяйка квартиры жаловалась. Мы так и не поняли, что там все-таки за оргии… присутствовали ли в них дамы или нет… но какие-то там страшные вопли раздавались. Пришлось нам в итоге его переселять. В общем, какие-то там сексуальные приключения были!» — рассказал, смеясь, экс-президент «Спартака».
В ходе того же интервью Червиченко рассказал об алкогольном челлендже с журналистом Василием Уткиным и способности футболиста Василия Баранова выпить три литра томатного сока залпом, а также о том, как на спор бил пенальти нынешнему тренеру сборной России Станиславу Черчесову.
Недавно средства массовой информации распространили видеозапись, на которой бывший нападающий «Спартака», а ныне петербургского «Зенита» Артем Дзюба мастурбирует. Некоторые СМИ сообщили, что журналисты могли получить ролик от блогерши Натальи Веретенниковой — якобы любовницы футболиста.