«Африканские легионеры „Спартака“ устраивали оргии» 

«Баги… С ним была история или нет… Там они какие-то устраивали оргии, и хозяйка квартиры жаловалась. Мы так и не поняли, что там все-таки за оргии… присутствовали ли в них дамы или нет… но какие-то там страшные вопли раздавались. Пришлось нам в итоге его переселять. В общем, какие-то там сексуальные приключения были!» — рассказал, смеясь, экс-президент «Спартака».