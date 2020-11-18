Соперника сборной России настиг коронавирус

Трое футболистов сборной Сербии заразились коронавирусом. Они пропустят предстоящий матч Лиги наций против команды России.

Пауза на международные матчи во время пандемии — практически катастрофа для клубного футбола. После поездки в сборную многочисленные футболисты, даже не успев выйти на поле, все чаще возвращаются в свои команды с положительным тестом на коронавирус. Впрочем, вредит это не только клубам, но и национальным сборным.

Особенно остро стоит ситуация у команд не из высшего эшелона, когда возможность ротации минимальна. Например, уже был отменен матч сборных Украины и Швейцарии из-за десяти случаев инфицирования в команде Андрея Шевченко . Причем месяцем ранее украинцы потеряли 15 человек из-за опасного вируса. Теперь Украине может грозить техническое поражение, однако зачастую матчи не переносят, а просто играют усеченными составами. С таком проблемой в преддверии встречи со сборной России столкнулась национальная команда Сербии.

18 ноября стало известно, что заболели коронавирусом сразу несколько представителей сербов — это вингер «Вероны» Дарко Лазович , вратарь «Базеля» Джордже Николич и полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич . У всех футболистов болезнь протекает бессимптомно, они покинули расположение сборной и находятся в изоляции.

Кроме прочего, вирус также подхватил защитник Александар Коларов , вернувшийся из расположения сербской сборной в «Интер». На текущий момент он следует протоколу и чувствует себя хорошо. Что любопытно, в это же время положительную реакцию на COVID-19 дал тест другого игрока «нерадзурри» Марсело Брозовича — он заболел, находясь в сборной Хорватии на сборе.

«Если бы у Коларова был хоть малейший шанс сыграть с Россией, он бы это сделал. Он выступает за национальную команду Сербии уже 15 лет. Если он говорит, что не может играть, значит, так и есть. Я полностью на его стороне», — объяснил наставник сербской сборной Любиша Тумбакович.

Не поможет в игре с Россией сербам и ключевой форвард Душан Тадич . Игрок нидерландского «Аякса» почувствовал дискомфорт в мышце после прошедшего матча Лиги наций с командой Венгрии.

Даниила Лесового и Сборная России тоже подходит к заключительному матчу группового этапа не в оптимальном состоянии. Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов сдал тест с сомнительным результатом в Стамбуле, где российская команда встречалась с Турцией, и было принято решение оставить 20-летнего футболиста вне сборной для перепроверки результата. Перед этим неоднозначную реакцию показали медицинские тесты Александра Ерохина Антона Заболотного — впрочем, они уже вернулись в расположение национальной команды, поскольку их повторные тесты не показали отклонений от нормы.

«Была бы нормальная ситуация, мы могли бы взять всех выбывших с собой, но из-за пандемии коронавируса они разъедутся по домам. У нас останется 22 футболиста, и с ними будем готовиться к Сербии. Мы бы не хотели иметь столько потерь, но это часть футбола», — заявил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Сборная России перед игрой в Белграде идет на серии из пяти матчей без побед кряду. Последнюю победу российская команда одержала в начале сентября, обыграв на выезде Венгрию (3:2). После этого подопечные Черчесова проиграли Швеции (1:2), а также сыграли вничью с Турцией (1:1), Венгрией (0:0) и Молдавией (0:0). В группе 3 Лиги наций сборная России занимает первое место, обгоняя венгров лишь по дополнительным показателям. Сербы замыкают квартет с тремя набранными очками, также в финале отбора на Евро-2020 они уступили в серии пенальти Шотландии.