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Перед матчем с Россией: сборную Сербии настиг коронавирус 

Газета.Ru 52 минуты назад
Соперника сборной России настиг коронавирус
Фото: РИА Новости
Трое футболистов сборной Сербии заразились коронавирусом. Они пропустят предстоящий матч Лиги наций против команды России.
Пауза на международные матчи во время пандемии — практически катастрофа для клубного футбола. После поездки в сборную многочисленные футболисты, даже не успев выйти на поле, все чаще возвращаются в свои команды с положительным тестом на коронавирус. Впрочем, вредит это не только клубам, но и национальным сборным.
Особенно остро стоит ситуация у команд не из высшего эшелона, когда возможность ротации минимальна. Например, уже был отменен матч сборных Украины и Швейцарии из-за десяти случаев инфицирования в команде Андрея Шевченко. Причем месяцем ранее украинцы потеряли 15 человек из-за опасного вируса. Теперь Украине может грозить техническое поражение, однако зачастую матчи не переносят, а просто играют усеченными составами. С таком проблемой в преддверии встречи со сборной России столкнулась национальная команда Сербии.
18 ноября стало известно, что заболели коронавирусом сразу несколько представителей сербов — это вингер «Вероны» Дарко Лазович, вратарь «Базеля» Джордже Николич и полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич. У всех футболистов болезнь протекает бессимптомно, они покинули расположение сборной и находятся в изоляции.
Кроме прочего, вирус также подхватил защитник Александар Коларов, вернувшийся из расположения сербской сборной в «Интер». На текущий момент он следует протоколу и чувствует себя хорошо. Что любопытно, в это же время положительную реакцию на COVID-19 дал тест другого игрока «нерадзурри» Марсело Брозовича — он заболел, находясь в сборной Хорватии на сборе.

«Если бы у Коларова был хоть малейший шанс сыграть с Россией, он бы это сделал. Он выступает за национальную команду Сербии уже 15 лет. Если он говорит, что не может играть, значит, так и есть. Я полностью на его стороне», — объяснил наставник сербской сборной Любиша Тумбакович.

Не поможет в игре с Россией сербам и ключевой форвард Душан Тадич. Игрок нидерландского «Аякса» почувствовал дискомфорт в мышце после прошедшего матча Лиги наций с командой Венгрии.
Сборная России тоже подходит к заключительному матчу группового этапа не в оптимальном состоянии. Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов сдал тест с сомнительным результатом в Стамбуле, где российская команда встречалась с Турцией, и было принято решение оставить 20-летнего футболиста вне сборной для перепроверки результата. Перед этим неоднозначную реакцию показали медицинские тесты Александра Ерохина, Даниила Лесового и Антона Заболотного — впрочем, они уже вернулись в расположение национальной команды, поскольку их повторные тесты не показали отклонений от нормы.
Однако точно матч с Сербией пропустят трое россиян. Речь идет о защитниках Андрее Семенове и Федоре Кудряшове, а также хавбеке Романе Зобнине. У них перебор желтых карточек или дисквалификация из-за удаления в прошлой встрече.

«Была бы нормальная ситуация, мы могли бы взять всех выбывших с собой, но из-за пандемии коронавируса они разъедутся по домам. У нас останется 22 футболиста, и с ними будем готовиться к Сербии. Мы бы не хотели иметь столько потерь, но это часть футбола», — заявил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Сборная России перед игрой в Белграде идет на серии из пяти матчей без побед кряду. Последнюю победу российская команда одержала в начале сентября, обыграв на выезде Венгрию (3:2). После этого подопечные Черчесова проиграли Швеции (1:2), а также сыграли вничью с Турцией (1:1), Венгрией (0:0) и Молдавией (0:0). В группе 3 Лиги наций сборная России занимает первое место, обгоняя венгров лишь по дополнительным показателям. Сербы замыкают квартет с тремя набранными очками, также в финале отбора на Евро-2020 они уступили в серии пенальти Шотландии.
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Футбол , Статьи , Матвей Сафонов , Андрей Шевченко , Станислав Черчесов , Дарко Лазович , Федор Кудряшов , Марсело Брозович , Даниил Лесовой , Александр Ерохин , Сергей Милинкович-савич , Андрей Семенов , Роман Зобнин , Александар Коларов , Антон Заболотный , Душан Тадич , СБОРНАЯ РОССИИ
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