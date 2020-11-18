«Все понимают, что Дзюба был номером один»

Экс-футболист московского "Спартака" Александр Самедов прокомментировал отсутствие Артема Дзюбы в национальной команде, передает "РБ-Спорт".
"Все понимают, что Дзюба был в этой команде номером один. Но месяц назад с Артемом в составе не удалось в трех матчах победить. Тренерам есть из кого выбирать", — сказал Самедов.
Напомним, нападающий не был вызван на ноябрьские матчи сборной из-за того, что в интернете появилось видео, на котором футболист занимается мастурбацией. Ранее Дзюба высказался о тренере сборной России.