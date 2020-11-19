Почему фанаты против введения Fan ID 

На прошлой неделе в прессе вновь появилась информация о введении системы Fan ID, которая, по задумке чиновников и првоохранителей, будет регулировать посещение фанатами российских футбольных матчей.
Болельщик «Спартака» Алексей Усачев, который представляет объединение «Фратрия», в новом выпуске программы «В движе» рассказал, как реформа повлияет на посещаемость, почему фанаты всех команд категорически против, что будет с «черными списками» и при чем тут возвращение пива на стадионы.
— Впервые российские фанаты столкнулись с системой Fan ID на чемпионате мира в 2018 году. Тогда многие не получили свои идентификаторы и не попали на домашний ЧМ. Как у тебя обстояли дела?
— Тестовая система была еще на Кубке конфедераций в 2017-м, все ринулись получать Fan ID, все получили. Потом многие, придя на стадион на первый матч или на второй, поняли, что ID заблокирован. Билеты пропадали, и большинство людей лишили футбола без суда и следствия, безосновательно. Я на Кубок конфедераций не получал Fan ID, дождался ЧМ, так как по работе необходимо было присутствовать на матчах. Пришлось делать его. Мне дали и даже на удивление не заблокировали, не было никаких проблем в дальнейшем, кроме того, что периодически встречали различные граждане с самолета.
— Что за работа была?— Мы участвовали в организации матчей, занимались поддержкой.
— Почему все фанатское сообщество в России противится введению этой системы?— Это дополнительные препятствия для посещения футбольных матчей и, опять же, возможность для органов власти заблокировать того или иного посетителя без объяснения причин. У нас человек может быть ограничен в посещении спортивных мероприятий только по закону, по суду. А, как мы знаем по Кубку конфедераций и ЧМ, если ты просто чем-то не понравился, были у тебя приводы в полицию на футболе 10 лет назад — все, ты уже в базе опасных лиц, и тебя блокируют.
Сейчас попасть в список забаненных лиц ты можешь по решению суда — знаменитая статья 20.31. В новой системе все несколько понятийно: скорее всего, выбирают людей по прошлому, на личный взгляд тех, кто решает. Неизвестно, по каким принципам. Мне кажется, это уже недопустимо в цивилизационном обществе.
— По последним данным, черный список обнулился, и все начинается с чистого листа. Веришь в это?
— Это звучит странно. Ведь суд принял решение ограничить человека на 2 года. Получается, мы так можем взять всех и разбанить без решения суда? Или будет отдельный суд, который постановит, что на определенных людей наказание больше не распространяется, мы их опять переводим в благонадежные? Это какой-то правовой беспредел.
— Еще говорят, что пиво вернут на стадионы. Как ты на это смотришь?
— Смотрю двояко. Когда у нас отменяли пиво на стадионе, нам говорили: «Пьяные фанаты дерутся», а сейчас этой проблемы у нас, видимо, нет. Мы готовы глаза закрыть на судебные дела — и пиво давайте разрешим. Очевидно, нас хотят задобрить, лишь бы мы приняли эту систему. Я не вижу большой угрозы в продаже пива, но люди непоследовательны в своих действиях: то отменяем, то разрешаем. На ЧМ разрешаем, а на свой чемпионат запрещаем. Это абсурдные решения.
— Не только пиво, но более крепкие напитки легально продаются в VIP-ложе, и все об этом знают.
— Конечно.
— Помимо всего этого, система Fan ID — очень дорогостоящий инструмент. Деньги хотят взять у самих клубов. Есть ли они вообще?— На мой взгляд, конечно, игра не стоит свеч. Это 6 млрд, и еще потребуются дополнительные средства. На всех стадионах РПЛ новейшие системы видеонаблюдения, системы контроля, и уже полиция научилась грамотно работать с публикой. Сейчас нет проблем с тем, что правонарушитель может уйти от ответственности. Дополнительная мера, которая стоит 6 млрд, будет просто дублировать те меры, которые сейчас есть. Это бессмысленно.
— Для чего тогда все это делается, если не для безопасности?
— Как мы знаем, за фасадом слов «мир» и «безопасность» делаются всякие нехорошие вещи. Нас пытаются приучить к цифровой системе через Fan ID. В изначальном варианте это была карточка с личным штрих-кодом. Сейчас они делают QR-код, который будет зашит в приложении. По всему миру в связи с коронавирусом внедряются с большой скоростью цифровые новшества. Мы вам отключим газ, свет, если вы не будете делать так. Вышли на площадь, если вам не нравится политика — всем штраф автоматом. Внедряются повсюду 5G вышки, распознавание лиц, и по алгоритму действий каждого человека, движений его тела, даже без лица могут понять, что это за человек. Идет снятие биометрии, цифровизация всего и вся. Я положительно отношусь к нововведениям, но давайте мы будем их использовать для экономики, для реальных вещей, которые нас избавят от лишних действий. Поэтому и задабривают — и пиво пейте на стадионе, и бонусы вам будут, вы только примите QR, он же такой простой, приложение скачайте, и все. Что плохого в этом? Еще и запреты отменят. Потом все данные о нас в этот QR-код зашьют, и мы будем только с этим QR кодом жить.
— Может, все банально и просто — хотят убрать активную часть фанатизма?
— Отчасти — может быть. Но когда были последние хулиганские действия на стадионе? Зажженные файеры, шоу — давно часть футбола. Многие зрители приходят, чтобы посмотреть на перформанс фанатов «Спартака», «Динамо», «Зенита». Это один из элементов маркетинга, сухой футбол без трибун мы уже проходили. Сейчас Лига чемпионов без зрителей просто уныла. Я был на чемпионате мира, где была театрально-камерная атмосфера. Неприятное зрелище — наблюдать игру команды в тишине и с людьми в кокошниках. Атмосфера, которую создают фанаты, — неотъемлемая часть футбола. И песни поют не только они, но и весь стадион: мы переходим к этому, это прекрасно. Без фанатов не будет футбола, будет мертвое представление без души.
— Конечная цель людей, которые активно продвигают тему Fan ID — весь стадион в кокошниках?
— Возможно, это все для силовых органов. Их задача — какая? Нет правонарушений — хорошо. У них узкая направленность. У них может быть в этом интерес. Есть большие государства, есть люди, которые любят футбол, ходить на него, петь, они давно не хулиганят. Почему не считаться со всеми? Получается, сверху кто-то решил, что это хорошо, и все должны это принять. Я был на одном совещании перед чемпионатом мира, там в том числе были представители МВД. Речь зашла о Fan ID. Я высказал свою позицию применительно к ЧМ: «Удобно, если человек из любой страны оформил его у себя дома, приехал без визы, получил все, что нужно, — и быстро. Но применительно к России это бессмысленно». На что мне было сказано: «Нет, мы решили, и мы введем». — «Что значит, вы решили? А вы ходите на футбол?» — «Нет, я не хожу». — «А мы ходим. Я говорю не только за себя, а за 1000 которые ходят на футбол. И без того много ограничений, а вы хотите еще одно. Вы потеряете половину публики». Но им это неважно. Это чисто тоталитарная мера. Говорю: «Давайте соберем болельщиков и спросим их мнение?» — «Да, конечно!»
Вижу, как мы собираемся: нас никто не зовет. РФС и МВД все без нас приняли, а болельщики будут выполнять.
— Почему должна упасть посещаемость? Что отпугнет?
— Есть группа людей, которая ходит постоянно на матчи, кто-то из них сделает Fan ID, кто-то принципиально не сделает: они видят в этом давление со стороны государства, принуждение. Не сделаешь — на футбол ходить не будешь. Это людям не нравится. Мы все-таки еще в демократической стране живем, не хотелось бы ограничения личных свобод. Вторая группа — это те, кто, допустим, раз в жизни приедет на стадион. А ему надо Fan ID получить, скачать приложение, зарегистрироваться… Зачем ему это надо? Пойдет лучше с другом в кафе посидит или на концерт сходит.
— Что делать людям, которые были против этого нововведения?
— Для болельщиков настало время, когда надо объединяться. Все поняли это давление со стороны системы. Надо вести конструктивный диалог с властями с правовой позиции. Нужен профсоюз или подобная организация.
— Новый ВОБ (Всероссийское объединение болельщиков — прим. Sport24)?
— Я думаю, что ВОБ был государственной структурой с бюджетом, и из-за этого бюджета все передрались. Болельщики должны создать независимую организацию, которая бы защищала права болельщика, чтобы мы общались с органами на одном языке. Сейчас мы для органов власти — радикалы и маргиналы, то есть те люди, с которыми не надо считаться.