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Сборная Албании обыграла Белоруссию и вышла в дивизион В Лиги наций 

Sport24 и ещё 5 3 часа назад
Сборная Албании вышла в дивизион В Лиги наций
Фото: Reuters
Состоялись два матча в группе 4 дивизиона С Лиги наций.
Албания обыграла Белоруссию (3:2) и заняла первое место в квартете, квалифицировавшись таким образом в лигу В.
В другом матче дня Казахстан проиграл Литве (1:2). Казахстан поучаствует в матчах за право остаться в лиге С, поскольку занял последнее место в группе.
Итоговое положение команд в группе 4:
1. Албания — 11 очков;2. Белоруссия — 10;3. Литва — 8;4. Казахстан — 4.
Голы: Чикалеши, 19; Чикалеши, 27 (пенальти); Манай, 44 — Скавыш, 35; Эбонг, 80.
Голы: Аимбетов, 38 — Воробьевас, 40; Новоковас, 90+4.
Удаление: Куат (Казахстан), 50.
Видео дня. «Вест Хэм» обыграл «Фулхэм» в матче 8-го тура АПЛ
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