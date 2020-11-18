Сборная Албании вышла в дивизион В Лиги наций

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Состоялись два матча в группе 4 дивизиона С Лиги наций.

Албания обыграла Белоруссию (3:2) и заняла первое место в квартете, квалифицировавшись таким образом в лигу В.

В другом матче дня Казахстан проиграл Литве (1:2). Казахстан поучаствует в матчах за право остаться в лиге С, поскольку занял последнее место в группе.

Итоговое положение команд в группе 4:

1. Албания — 11 очков;2. Белоруссия — 10;3. Литва — 8;4. Казахстан — 4.

Голы: Чикалеши, 19; Чикалеши, 27 (пенальти); Манай, 44 — Скавыш, 35; Эбонг, 80.

Голы: Аимбетов, 38 — Воробьевас, 40; Новоковас, 90+4.

Удаление: Куат (Казахстан), 50.