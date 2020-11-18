Месси резко ответил на вопрос о «Барселоне» 

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Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси резко ответил на вопрос журналиста о ситуации в клубе. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

33-летнего форварда попросили прокомментировать слова Эрика Олатса, который в прошлом представлял интересы другого игрока клуба Антуана Гризманна . По версии экс-представителя француза, адаптация игрока проходит неудачно из-за отсутствия должного контакта с Месси.

«Я устал быть причиной всех бед в "Барсе"», — заявил Месси.

Он был встречен журналистами в аэропорту Барселоны. Форвард вернулся из расположения сборной Аргентины.

Летом 2020-го Месси был близок к уходу из «Барселоны». Нападающий вступил в конфликт с руководством сине-гранатовых и был готов перейти в английский «Манчестер Сити». Однако, стороны сумели найти компромисс. Форвард отработает контракт с «Барселоной» до конца. Соглашение истекает летом 2021-го.