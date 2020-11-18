«Зенит» не будет играть без зрителей 

Все новости на карте

C 23 ноября в Санкт-Петербурге вступят в силу новые ограничения, призванные остановить распространение коронавирусной инфекции. Доступ зрителей на спортивные мероприятия окажется под запретом. Губернатор Александр Беглов уже подписал очередные изменения в постановление правительства.

Новые коронавирусные ограничения в Петербурге вызывали опасения, что «Зенит» проведет оставшиеся до конца 2020 года матчи без зрителей. Однако в администрации Смольного уточнили, что указанные требования не затронут деятельность профессиональных спортивных клубов. Это значит, что без поддержки в оставшихся до конца 2020 года матчах команда не останется.

С 21 ноября по 2 декабря «Зениту» предстоит провести четыре гостевых матча подряд: против «Ахмата», «Лацио», «Арсенала» и «Брюгге». После этого у команды Сергея Семака четыре подряд матча на своем поле: 5 декабря — с «Уралом», 8 декабря — с дортмундской «Боруссией», 12 декабря — с «Динамо» , 16 декабря — со «Спартаком» . На этом первая часть сезона-2020/21 завершится, и «Зенит» уйдет на зимний перерыв.

Норма доступа зрителей на стадионы до последнего времени составляла 50 процентов от общей вместимости арен, но с учетом социальной дистанции. Наивысшая посещаемость «Газпром Арены» была зафиксирована 19 августа на домашнем матче чемпионата России с ЦСКА 28602 зрителя. Кроме того, с 13 тура чемпионата России нормы посещаемости матчей в Москве подверглись ограниениям, а матчи в Подмосковье проходят без зрителей.

Губернаторский запрет распространяется также на деятельность всех предприятий общественного питания, а также ледовых катков в торговых центрах.