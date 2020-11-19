Названы последствия разгрома для сборной России

Сборная России в среду в матче Лиги наций проиграла в гостях команде Сербии со счетом 0:5. В связи с этим и ничьей команды Румынии в игре с Северной Ирландии (1:1) сборная России на основании мирового рейтинга ФИФА опустится в третью корзину при жеребьевке, которая состоится 7 декабря в швейцарском Цюрихе.