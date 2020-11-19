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Сборная России будет в третьей корзине при жеребьевке отбора на ЧМ-2022

Спорт РИА Новостииещё 18
4 часа назад
Сборная России по футболу попадет в третью корзину при жеребьевке отборочного раунда чемпионата мира 2022 года, сообщает ESPN.
Названы последствия разгрома для сборной России
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Сборная России в среду в матче Лиги наций проиграла в гостях команде Сербии со счетом 0:5. В связи с этим и ничьей команды Румынии в игре с Северной Ирландии (1:1) сборная России на основании мирового рейтинга ФИФА опустится в третью корзину при жеребьевке, которая состоится 7 декабря в швейцарском Цюрихе.
Корзины при жеребьевке будут выглядеть следующим образом:
Первая: Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Испания, Италия, Хорватия, Дания, Германия, Нидерланды;
Вторая: Швейцария, Уэльс, Польша, Швеция, Австрия, Украина, Сербия, Турция, Словакия, Румыния;
Третья: Россия, Венгрия, Ирландия, Чехия, Норвегия, Северная Ирландия, Исландия, Шотландия, Греция, Финляндия;
Четвертая: Босния и Герцеговина, Словения, Черногория, Северная Македония, Албания, Болгария, Израиль, Белоруссия, Грузия, Люксембург;
Пятая: Армения, Кипр, Фарерские острова, Азербайджан, Эстония, Казахстан, Косово, Литва, Латвия, Андорра;
Шестая: Мальта, Молдавия, Лихтенштейн, Гибралтар, Сан-Марино.
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