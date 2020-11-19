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Уткин: «Черчесов подпустил к сборной молодых только когда приперло. Извините, но так воздух портят в помещении» 

Sport24 и ещё 2 15 часов назад
Уткин: « Извините, но так воздух портят в помещении»
Фото: РИА Новости
Блогер, ведущий и журналист Василий Уткин раскритиковал главного тренера сборной России Станислава Черчесова за слишком возрастной состав национальной команды.

«Черчесов долго искал сочетание футболистов. Еще на Кубке конфедераций ключевой фигурой в центре обороны сборной России был защитник Васин. Но это такая в конце концов, черт возьми, удача, что Васин получил травму и не поехал на чемпионат мира, что пришлось вызывать Игнашевича, и он так сцементировал эту самую оборону, еще и с Кутеповым перед собой вместо Джикии, который тоже травмировался, что все в конце концов получилось хорошо. Но дальше начинается это безумное цепляние за то, что не падает. Ну хорошо же было, ну, давайте еще немножечко так поживем. И в конце концов мы видим, что каждый год к исходу сезона у этой сборной нет никаких сил, потому что она стара.

Мы сейчас говорим о том, что не те футболисты оказались в команде. Опять-таки тренер Станислав Черчесов на послематчевой конференции напоминает нам, что молодых нужно подпускать осторожно и аккуратно. Черт возьми! Так что же ты их не подпускал два года к этой сборной?! Только когда приперло, тогда и подпустил. Так подпускают, извините, не молодых, так воздух портят в помещении, друг мой», — сказал Уткин в передаче «Футбольный клуб» на своем ютуб-канале.

Напомним, в среду сборная России разгромно проиграла Сербии (0:5) в заключительном туре Лиги наций в Лиге В и не смогла выйти в сильнейшую Лигу А. Кроме того, россияне вылетели из второй корзины при жеребьевке квалификации чемпионата мира-2022, что потенциально означает попадание с более сильными соперниками в отборочную группу.
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Футбол , Станислав Черчесов , Василий Уткин , СБОРНАЯ РОССИИ
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