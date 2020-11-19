Уткин: « Извините, но так воздух портят в помещении»

«Черчесов долго искал сочетание футболистов. Еще на Кубке конфедераций ключевой фигурой в центре обороны сборной России был защитник Васин. Но это такая в конце концов, черт возьми, удача, что Васин получил травму и не поехал на чемпионат мира, что пришлось вызывать Игнашевича, и он так сцементировал эту самую оборону, еще и с Кутеповым перед собой вместо Джикии, который тоже травмировался, что все в конце концов получилось хорошо. Но дальше начинается это безумное цепляние за то, что не падает. Ну хорошо же было, ну, давайте еще немножечко так поживем. И в конце концов мы видим, что каждый год к исходу сезона у этой сборной нет никаких сил, потому что она стара.