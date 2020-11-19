Модель Playboy оценила интимное видео Дзюбы 

Первые эмоции были: «Вау, ни фига себе, как оно вообще попало в Интернет?». Ещё подумала: «Хороший, в принципе, у него там размер!» Обидно, что он в этом видео не кончил — по крайней мере, в той серии, которую я видела. Видно, процесс кто-то прервал, либо недостаточно подкинул уголька. Вторая мысль: у него там родимое пятно? На самом деле, движение языком было не очень сексуальным, — приводит слова Лиман Sport24.

Дзюба оказался в центре скандала после того, как в Интернет попал ролик, на котором он занимается самоудовлетворением на камеру. Вероятнее всего, видео было записано в декабре 2019 года, однако всплыло в Сети только сейчас.

NEWS.ru писал, что до публикации компромата у спортсмена требовали $5 млн, однако тот отказался платить, так как не был уверен, что шантаж на этом закончится.