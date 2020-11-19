В сборной России объяснили травму Соболева

Согласно официальной информации, игрок почувствовал дискомфорт, вставая с кресла в раздевалке перед выходом команды на разминку.

Отмечается, что подобная ситуация возникала у него и до этого в расположении московского клуба. В штабе сборной также заявляют, что Соболев не пропустил ни одной восстановительно-поддерживающей тренировки ни на этом, ни на предыдущем сборе национальной команды и не предъявлял никаких жалоб.