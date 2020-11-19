В сборной России объяснили травму Соболева

Пресс-служба национальной сборной России по футболу в своем Telegram-канале прокомментировала ситуацию с повреждением нападающего сборной России Александра Соболева.
Согласно официальной информации, игрок почувствовал дискомфорт, вставая с кресла в раздевалке перед выходом команды на разминку.
Отмечается, что подобная ситуация возникала у него и до этого в расположении московского клуба. В штабе сборной также заявляют, что Соболев не пропустил ни одной восстановительно-поддерживающей тренировки ни на этом, ни на предыдущем сборе национальной команды и не предъявлял никаких жалоб.
Ранее сообщалось, что капитан московского "Спартака" Георгий Джикия рискует пропустить матч против "Динамо" в рамках 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).