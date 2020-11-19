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Роберт Левандовски рассказал о своей травме

Soccer News
1 час назад
Нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски рассказал, почему он сыграл только один тайм за сборную Польши в матче 6-го тура группового этапа Лиги наций против национальной команды Нидерландов (1:2).
Левандовски рассказал о своей травме
Фото: Soccer NewsSoccer News
"Еще до матча мы с тренерским штабом приняли решение, что я проведу на поле только 45 минут, так как у меня есть проблема с мышцей. Мы играли лучше, чем с Италией. У нас были хорошие атаки", - приводит слова Левандовски официальный сайт УЕФА.
Сборная Польши заняла третье место в группе 1 дивизиона А Лиги наций и не сумела пробиться в полуфинал.
Футбол,Роберт Левандовски,
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