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Слуцкий оценил уровень РПЛ 

runews24.ru 59 минут назад
Слуцкий оценил уровень РПЛ
Фото: РИА Новости
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оценил уровень Российской Премьер-Лиги по сравнению с европейскими чемпионатами.

"Я не говорю, что мы чемпионат Израиля, Венгрии или, не знаю, чемпионат Грузии. Но мы точно гораздо ближе к Бельгии и Голландии, нежели к Франции и Германии", — приводит слова Слуцкого журналист Нобель Арустамян.

Специалист отметил, что российскую стоимость состава нужно делить минимум на полтора. Он заявил, что европейские клубы платят за трансферы игроков меньшие деньги и предлагают футболистам меньшие зарплаты.
Напомним, за три тура в Лиге чемпионов российские команды набрали лишь четыре очка из 27 возможных. При этом, ни одной из команд, представляющих Россию пока не удалось одержать победу в международном матче.
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