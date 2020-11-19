Слуцкий оценил уровень РПЛ 

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оценил уровень Российской Премьер-Лиги по сравнению с европейскими чемпионатами.

"Я не говорю, что мы чемпионат Израиля, Венгрии или, не знаю, чемпионат Грузии. Но мы точно гораздо ближе к Бельгии и Голландии, нежели к Франции и Германии", — приводит слова Слуцкого журналист Нобель Арустамян.

Специалист отметил, что российскую стоимость состава нужно делить минимум на полтора. Он заявил, что европейские клубы платят за трансферы игроков меньшие деньги и предлагают футболистам меньшие зарплаты.

Напомним, за три тура в Лиге чемпионов российские команды набрали лишь четыре очка из 27 возможных. При этом, ни одной из команд, представляющих Россию пока не удалось одержать победу в международном матче.