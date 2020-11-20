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Агент Крала подтвердил интерес клубов АПЛ к игроку: «Мы на связи с некоторыми из них»

Sports.ruиещё 1
32 минуты назад
В Англии писали, что 22-летнего хавбека сборной Чехии оценивают в 30 млн евро.
«За Алексом уже долгое время следят клубы Премьер-лиги, так что для нас это не новость.
С некоторыми из них мы контактируем, но на данном этапе сезона еще рано говорить о конкретных предложениях», – сказал агент игрока.
Крал перешел в «Спартак» из пражской «Славии». В Англии, в «Вест Хэме», играют два других экс-игрока пражского клуба – хавбек Томаш Соучек и защитник Владимир Цоуфал.
В 14 матчах РПЛ в этом сезоне Крал отдал 2 голевых паса. Его статистику смотрите здесь.
Футбол,Видео,АПЛ,Томаш Соучек,Спартак,
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