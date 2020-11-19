Уткин отказался считать Черчесова тренером 

Комментатор заявил, что отказывается считать специалиста тренером, так как тот является бюрократом. Уткин также отметил, что российская национальная команда играет в слишком оборонительный футбол с отсутствием стратегии.

«Я был очень расстроен этим результатом. Вопрос о дееспособности тренерского штаба стоит уже давно, просто его удобно не замечать», — добавил журналист.

Заключительный матч в своей группе в Лиге наций сборная России 18 ноября проиграла Сербии со счетом 0:5. До этого команда уступила туркам.