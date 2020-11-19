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Уткин отказался считать Черчесова тренером 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Уткин отказался считать Черчесова тренером
Фото: РИА Новости
Спортивный журналист Василий Уткин на своем YouTube-канале раскритиковал главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова после поражения от Сербии.
Комментатор заявил, что отказывается считать специалиста тренером, так как тот является бюрократом. Уткин также отметил, что российская национальная команда играет в слишком оборонительный футбол с отсутствием стратегии.

«Я был очень расстроен этим результатом. Вопрос о дееспособности тренерского штаба стоит уже давно, просто его удобно не замечать», — добавил журналист.

Заключительный матч в своей группе в Лиге наций сборная России 18 ноября проиграла Сербии со счетом 0:5. До этого команда уступила туркам.
Поражения не позволили команде Черчесова занять первое место в группе и пробиться в элитный дивизион турнира. Кроме того, Россия потеряла место во второй корзине при жеребьевке отбора на чемпионат мира 2022 года.
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