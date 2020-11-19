«Стыдно»: COVID обвинили в разгроме сборной России

«Просто уровень российских клубов намного ниже, чем у других команд, выступающих в Лиге Чемпионов или Лиге Европы. Для выхода из кризиса нужно сделать многое. Во-первых, пересмотреть отношение к воспитанию нового поколения футболистов. Начинать нужно с этого. Юношеские сборные не котируются на соревнованиях, а мы оттуда черпаем резерв для премьер-лиги. Это и есть основная проблема», — отметил он.