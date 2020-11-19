«Стыдно»: COVID обвинили в разгроме сборной России

Бывший футболист российской сборной назвал в эфире НСН причины, которые привели к поражению от сборной Сербии со счетом 5:0. Сборная России
по футболу уступила команде Сербии в матче Лиги Наций с разгромным счетом 5:0. Проигрыш закрыл команде Станислава Черчесова
доступ в высший дивизион турнира. По итогам группового этапа сборная России заняла второе место в третьей группе лиги В. В последний раз национальная команда уступала со счетом в пять и более голов 16 лет назад, 13 октября 2004 года, в матче со сборной Португалии.
Экс-футболист сборной России по футболу Дмитрий Булыкин
в эфире НСН рассказал, что повлияло на такой исход матча.
«Конечно, 5:0 — это слишком стыдно, но такое случается. Думаю, про отставку главного тренера говорить рано, лакмусовой бумажкой будет Чемпионат Европы. А на результат прошедшей игры сказались и кадровые потери, и физическое состояние футболистов из-за тяжелого графика, и нереализованные моменты. В итоге получился такой же матч, как у Германии против Испании (Германия пропустила шесть безответных мячей — прим. НСН)», — сказал спортсмен.
По его словам, после неудачного матча сборной и провалов российских клубов в еврокубках не стоит думать, будто отечественный футбол находится в кризисе.
«Я бы не назвал это кризисом, это коронавирусный эффект. Сбился график, многие футболисты не привыкли играть через два дня на третий. Все это наложило отпечаток. Я думаю, что шансы хорошо выступить еще остаются», — отметил Булыкин.
В свою очередь, бывший главный тренер «Динамо»
в 2011-2012 годах Сергей Силкин
назвал в эфире НСН причину, по которой российские клубы проваливают сезон в еврокубках.
«Просто уровень российских клубов намного ниже, чем у других команд, выступающих в Лиге Чемпионов или Лиге Европы. Для выхода из кризиса нужно сделать многое. Во-первых, пересмотреть отношение к воспитанию нового поколения футболистов. Начинать нужно с этого. Юношеские сборные не котируются на соревнованиях, а мы оттуда черпаем резерв для премьер-лиги. Это и есть основная проблема», — отметил он.
Между тем, капитан сборной России Георгий Джикия
после матча извинился за разгромное поражение от Сербии. Он назвал игру «позорной» и возложил ответственность за проигрыш на футболистов, «которые все провалились».
Национальная сборная России проиграла второй матч подряд.
Видео дня. «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Ливерпулем»