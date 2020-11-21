В сети появилась альтернативная версия интимного видео Артёма Дзюбы, которое последние две недели обсуждают во всём мире.

Издание «Комсомольская Правда» со ссылкой на источника пишет, что на самом деле, интимный ролик предназначался не для любовницы, и даже не для бойфренда, а для супруги Кристины, причём, в её день рождения, а видео уже позже из телефона выкрала любовница:

«Дзюба и правда хотел, таким образом, послать видео-привет жене, то подарок на день рождения вряд ли можно назвать оригинальным» — сообщает источник.

В сети на эту тему уже иронизируют: