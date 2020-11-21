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Артём Дзюба снимал интимное видео в день рождения жены 

Popcake.tv и ещё 4 10 часов назад
В сети появилась альтернативная версия интимного видео Артёма Дзюбы, которое последние две недели обсуждают во всём мире.
Издание «Комсомольская Правда» со ссылкой на источника пишет, что на самом деле, интимный ролик предназначался не для любовницы, и даже не для бойфренда, а для супруги Кристины, причём, в её день рождения, а видео уже позже из телефона выкрала любовница:

«Дзюба и правда хотел, таким образом, послать видео-привет жене, то подарок на день рождения вряд ли можно назвать оригинальным» — сообщает источник.

Жена Дзюбы может подать на развод после скандала с интимным видео
В сети на эту тему уже иронизируют:

«Видимо Артем Дзюба и есть этот источник, который уже не знает, как оправдаться перед женой, за очередную измену» — пишет один из пользователей.

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Футбол , Видео , Артем Дзюба
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