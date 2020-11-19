Комментируя «Спорт-Экспрессу» разгром российской сборной от Сербии в матче Лиги наций со счетом 0:5, Кафельников назвал результат ожидаемым.

«Эйфория у всех поклонников российского футбола должна пройти — это давно всем известно. Сейчас мы опустились в реалии, в которых находимся. Наши футболисты не прогрессируют, идет стагнация», — констатировал спортсмен, отметив, что причина низких результатов заключается в лимите на легионеров.

Он отметил, что присутствие Дзюбы на поле не повлияло бы на результат, поскольку он не является игроком мирового стандарта.

Отвечая на вопрос, можно ли назвать поражение со счетом 0:5 от Сербии позором, Кафельников заявил: «Весь российский футбол — позор по большому счету. Одно поражение не делает еще более позорным, чем он есть на самом деле».

18 ноября, как сообщал «Рамблер», в заключительном матче группового этапа Лиги наций российская сборная проиграла команде из Сербии со счетом 5:0. Ранее россияне проиграли туркам со счетом 2:3.