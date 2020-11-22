«Во-первых, Дзюбу убрали — в какой-то степени команда мстила тренеру, что он вот убрал незаслуженно нашего главного капитана команды. А второе — это состояние души наших граждан. Люди не понимают, за что мы боремся, что мы делаем. Никто не поставил задачу обыграть сербов, обыграть турок и войти в лигу выше. Никто не ставит задачу», — сказал Жириновский на YouTube-канале Владимира Соловьёва.

По его словам, игроки уже пресытились деньгами и им нужна другая весомая мотивация.

Сборная России на выезде разгромно проиграла Сербии (0:5) и заняла второе место в своей группе Лиги наций, набрав восемь очков.