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Вулверхэмптон Вулверхэмптон

Жириновский высказался о поражении сборной России по футболу от Сербии 

RT на русском и ещё 4 1 час назад
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал поражение сборной России по футболу от Сербии в матче шестого тура группового этапа Лиги наций.

«Во-первых, Дзюбу убрали — в какой-то степени команда мстила тренеру, что он вот убрал незаслуженно нашего главного капитана команды. А второе — это состояние души наших граждан. Люди не понимают, за что мы боремся, что мы делаем. Никто не поставил задачу обыграть сербов, обыграть турок и войти в лигу выше. Никто не ставит задачу», — сказал Жириновский на YouTube-канале Владимира Соловьёва.

По его словам, игроки уже пресытились деньгами и им нужна другая весомая мотивация.
Пора сбривать усы надежды: Россия бездарно завершила год
Сборная России на выезде разгромно проиграла Сербии (0:5) и заняла второе место в своей группе Лиги наций, набрав восемь очков.
Ранее Андрей Канчельскис выразил мнение, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов стал заложником ситуации в связи с нехваткой качественных кадров.
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Комментарии 2
Футбол , Видео , Андрей Канчельскис , Станислав Черчесов , Владимир Жириновский , Владимир Соловьев , ЛДПР , СБОРНАЯ РОССИИ
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