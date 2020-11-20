Аршавин «откосил» от алиментов

Экс-футболист Андрей Аршавин выиграл суд по алиментам у телеведущей Юлии Барановской . Процесс длился более 6 месяцев, Аршавин боролся за снижение алиментов на содержание трех общих детей.

В Савеловском суде стали на сторону экс-капитана сборной России , его требования были удовлетворены в полном объеме. Размер алиментов был уменьшен с 50% до 3/8 от снизившихся после окончания карьеры доходов Аршавина. Представители телеведущей говорят, что обжалуют решение.

По их данным, в 2019 году, когда экс-футболист платил половину своих заработков, получалось около 300 тысяч на ребенка.

Справка «СП»:

В 2003 году Андрей стал жить в гражданском браке с Юлией Барановской. Брак продлился 9 лет. У пары родилось трое детей. Причем, когда третий ребенок еще не родился, Аршавин ушел из семьи. От Юлии у Андрея двое сыновей и дочь.