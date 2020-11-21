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Боярский возмущен лишением Дзюбы капитанской повязки 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Михаил Боярский резко раскритиковал Сергея Семака за решение отстранить нападающего Артема Дзюбу от капитанства в «Зените». По мнению актера, ситуация с интимным видео никак не должна отразиться на спортивной карьере футболиста. По мнению Боярского, решения Станислава Черчесова и Сергея Семака об отстранении Дзюбы из сборной и лишении капитанской повязки в «Зените» связаны с чрезмерной осторожностью и опасениями за свою карьеру.

«А вдруг кто-то скажет что-то, по головке не погладит. Это не по-мужски. Трусость, вот и все», — заявил народный артист.

При этом Боярский уверен, что скандал с видео не отразится на спортивной карьере Дзюбы. Актер уверен, что футболист «будет делать то, что умеет», сообщает «Спорт Экспресс».
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что Дзюба неофициально обратился в ФСБ из-за интимного видео. Как выяснилось, у футболиста вымогали крупную сумму денег.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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Футбол , Станислав Черчесов , Сергей Семак , Михаил Боярский , ФСБ , Зенит , ФедералПресс
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