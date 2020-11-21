Михаил Боярский резко раскритиковал Сергея Семака за решение отстранить нападающего Артема Дзюбу от капитанства в «Зените». По мнению актера, ситуация с интимным видео никак не должна отразиться на спортивной карьере футболиста. По мнению Боярского, решения Станислава Черчесова и Сергея Семака об отстранении Дзюбы из сборной и лишении капитанской повязки в «Зените» связаны с чрезмерной осторожностью и опасениями за свою карьеру.

«А вдруг кто-то скажет что-то, по головке не погладит. Это не по-мужски. Трусость, вот и все», — заявил народный артист.

При этом Боярский уверен, что скандал с видео не отразится на спортивной карьере Дзюбы. Актер уверен, что футболист «будет делать то, что умеет», сообщает «Спорт Экспресс».