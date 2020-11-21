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Прогнозы и ставки на «Ливерпуль» — «Лестер»: сможет ли Клопп решить кадровую головоломку в матче АПЛ? 

Сергей Василенок 31 минуту назад
22 ноября в матче 9-го тура АПЛ сыграют «Ливерпуль» и «Лестер». Команда Юргена Клоппа попала в эпидемию травма, а соперник лидирует в таблице. Будет ли сенсация? Сделать ставку на эту игру можно в букмекерской компании «Фонбет».

«Ливерпуль» — «Лестер»: прогноз и ставки на матч АПЛ 22 ноября, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

22 ноября в Ливерпуле, на стадионе «Энфилд» пройдет матч 9-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Лестер». Начало прямой трансляции на «Окко Спорт» в 22:15 мск.
Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитом противостояния хозяев поля. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» в основное время можно с коэффициентом 1.95, что соответствует 50% вероятности. Успех «Лестера» аналитики оценили коэффициентом 3.70 (25%), ничья в основное время идёт также за 3.70 (25%).
Эксперты ждут высокой результативности в матче АПЛ «Ливерпуль» — «Лестер». Поставить на тотал больше 2.5 гола можно за 1.60, а на тотал меньше 2.5 ставят за 2.35. Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании «Фонбет».

«Ливерпуль» — «Лестер»: какие делать ставки на матч АПЛ 22 ноября

У «Ливерпуля» огромные кадровые проблемы. В матче с «Лестером» Юрген Клопп совершенно точно не сможет рассчитывать на Гомеса, Александра-Арнольда, Ван Дейка, Хендерсона и Салаха. Под большим вопросом появление на поле Фабиньо, Окслейда-Чемберлена, Тьяго Алькантары и Риса Уильямса. В сложившейся ситуации немецкому наставнику придется формировать состав по принципу «играет тот, кто остался в живых».
При этом пока мерсисайдцы не ощутили потерь в результатах. В АПЛ команда идет третьей, набрав 17 очков в 8 матчах. Прекрасно обстоят дела и в Лиге чемпионов. Но спад рано или поздно должен наступить.
Что до «Лестера», то после 8 туров команда лидирует в таблице, опережая своего ближайшего соперника на 1 очко. Кажется, болельщики «лис» уже начали мечтать о новой сказке. Тем более, что в чемпионате Англии у команды уже есть серия из 3 побед подряд. В ближайшей игре «Лестеру» придется обойтись без Амарти, Сойунчу, Ндиди и Рикардо Перейры.
«Ливерпуль» выиграл 29 из последних домашних 30 игр в чемпионате Англии. Да, проблемы в обороне есть, но в нападении совершенно точно есть, кому играть. Садио Мане, Роберто Фирмино, Диогу Жота — все эти парни могут завести такую круговерть у ворот соперника, что мало не покажется. Да и коэффициент на победу «Ливерпуля» довольно высокий, такая возможность выпадает нечасто. Поставить на победу «Ливерпуля» в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 1.95.
Учитывая огромные кадровые проблемы, нет сомнений, что стоит ждать голы. В нападении у «Ливерпуля» все более менее нормально, а в обороне будут проблемы. И такой нападающий, как Джейми Варди, должен эти проблемы использовать. Поэтому напрашивается ставка на то, что обе команды забьют. Поставить на этот исход в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 1.55.
Ну и с такими же аргументами вполне можно поставить на то, что матч будет верховым. БК «Фонбет» предлагает на ТБ 2.5 мяча в матче коэффициент 1.60. А можно рискнуть и поставить на точный счет 2:1 в пользу команды Клоппа. Букмекер «Фонбет» предлагает на этот исход коэффициент 9.00. Ставите 1000 рублей — получаете 9000 рублей в случае успеха. Неплохой повод рискнуть!
Зарегистрируйтесь в БК «Фонбет» и делайте ставки на «Ливерпуль» — «Лестер» и другие матчи АПЛ!
Футбол , Видео , Юрген Клопп , Роберто Фирмино , Садио Мане , Тьяго Алькантара , Джейми Варди , Фонбет
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