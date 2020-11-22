Футболист потерял сознание в матче РПЛ 

Жесть. Жоаозиньо потерял сознание во время матча с ЦСКА 😱



Игрок «Сочи» рухнул на газон после столкновения. Жуткое видео: https://t.co/x4Nxtl6ci6 pic.twitter.com/7AZyQqlAEh— Матч ТВ (@MatchTV) November 22, 2020

В концовке первого тайма бразилец столкнулся с хавбеком армейцев Бактиером Зайнутдиновым, после чего оказался на газоне. Некоторое время футболист находился без чувств, но в итоге смог продолжить игру и оставался на поле до финального свистка.