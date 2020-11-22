ЦСКА выиграл первый круг РПЛ 

Московский ЦСКА выиграл первый круг Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Армейцы дома сыграли вничью с «Сочи» со счетом 1:1 и сохранили лидерство в чемпионате страны. На пятой минуте счет во встрече открыл полузащитник москвичей Арнор Сигурдссон . На 23-й минуте счет сравнял хавбек Никита Бурмистров

В следующем туре ЦСКА на выезде сыграет с казанским «Рубином». Встреча пройдет 29 ноября и начнется в 16:30 по московскому времени.