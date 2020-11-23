Болельщики ЦСКА выбрали лучший гол команды в октябре 

🏆 Бактиёр Зайнутдинов с призом автору лучшего гола октября от Фонбет! ⚽ Напомним, что мяч Бахи в ворота «Урала» был признан армейскими болельщиками лучшим по итогам прошлого месяца pic.twitter.com/YgajiH6Yc9 — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) November 23, 2020

Зайнутдинов перешел в ЦСКА из «Ростова» в августе 2020 года за 2 млн евро. В 18 матчах за армейцев казахстанец забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.