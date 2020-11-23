Болельщики ЦСКА выбрали лучший гол команды в октябре 

Болельщики выбрали лучший гол ЦСКА в октябре. Лучшим был признан победный гол Бахтиера Зайнутдинова в ворота «Урала» (2:0) в матче 10-го тура РПЛ.
Зайнутдинов получил специальный приз за свой удар от клубного спонсора.
🏆 Бактиёр Зайнутдинов с призом автору лучшего гола октября от Фонбет!
⚽ Напомним, что мяч Бахи в ворота «Урала» был признан армейскими болельщиками лучшим по итогам прошлого месяца pic.twitter.com/YgajiH6Yc9— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) November 23, 2020
Зайнутдинов перешел в ЦСКА из «Ростова» в августе 2020 года за 2 млн евро. В 18 матчах за армейцев казахстанец забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.