Сейчас даже финны выглядят сильнее России, а Бельгия и Дания — это космос.

В Лиге наций сезона-2020/2022 сборная России не сумела выиграть свою группу и осталась в Лиге В. Наша команда не побеждает уже в шести матчах подряд. За результаты на предстоящем Евро-2020 становится особенно тревожно. Если букмекеры пока испытывают сдержанный оптимизм по отношению к коллективу Станислава Черчесова , то у автора этих строк прогноз более пессимистичный.

Вспомним расклады. Если УЕФА сохранит ранее выбранное расписание, Россию ждёт следующий календарь на групповом этапе:

Всего на Евро-2020 шесть групп по четыре команды. В плей-офф попадут по два лучших коллектива из каждого квартета и четыре из шести сборных, которые станут третьими.

Поэтому шансы России на выход в плей-офф букмекеры оценивают достаточно высоко — коэффициент 1.42 (67% вероятности). Если наша команда не доберётся до матчей на вылет, зайдёт ставка за 2.90 (33%). Ко второму варианту стоит присмотреться.

На высоком уровне в Европе у нас выступают три игрока: Черышев, Головин и Алексей Миранчук . Первый частенько травмируется, второй долго восстанавливается после повреждения, а третий пока не далёк от основы в своём клубе. Нет никакой гарантии, что эта троица будет в оптимальной форме на Евро-2020.

Уровень РПЛ наглядно отображают еврокубки, где наши клубы не выиграли ни одного из 12 матчей на групповом этапе. В нападении у Черчесова есть Дзюба, а без него все три матча форварды сборной России отбегали вхолостую. Слева до сих пор вспахивает бровку 37-летний Жирков, а Джикия — чуть ли не единственный центральный защитник на всю страну.

Даже во вратарской линии, где у нас приличный подбор исполнителей, нет желаемой стабильности и надёжности. С какой стати сборная России может занять хотя бы третье место в своей группе на Евро-2020 и обойти по очкам или дополнительным показателям конкурентов из других квартетов?

При жеребьёвке ЧМ-2022 Россия будет в третьей корзине — на одном уровне с Финляндией. Пукки и компания также заняли второе место в своей группе в Лиге В, также напрямую отобрались на Евро-2020, опередив Грецию и Боснию.

Более того, 11 ноября Финляндия со счётом 2:0 одолела на выезде Францию. Да, это была товарищеская встреча, но у «трёхцветных» в этом матче играли Погба, Гризманн, Канте, Марсьяль, Варан, Жиру и другие опытные исполнители.

И вот с такой Финляндией букмекеры считают Россию явным фаворитом. Поставить на наших парней можно за 1.70. Зато на победу Бельгии против команды Станислава Черчесова дают коэффициент 1.86. Как считаете, какое из событий вероятнее? Напомню, в квалификации Евро-2020 с «красными дьяволами» мы получили 1:3 и 1:4. Оба раза — без шансов.

Матч России с Данией пройдёт в Копенгагене. Команда Кристиана Эрискена занимает восьмое место среди европейских сборных в рейтинге ФИФА. Нашим парням придётся в гостях рубиться с дисциплинированным и индивидуально более мастеровитым соперником. Даже ничья станет мини-сенсацией.

Оптимистичный прогноз: поражение от Бельгии, ничья с Данией, победа над Финляндией. Четырёх очков должно хватить для выхода в плей-офф.

Пессимистичный прогноз: поражения от Бельгии и Дании, ничья с Финляндией. Теоретически пройти дальше можно и с одним очком, но это маловероятно.

Коэффициент 2.90 на невыход России в плей-офф выглядит привлекательно. Особенно, если вспомнить Евро-2016. Тогда наша команда под руководством Леонида Слуцкого после ничьей с Англией (1:1) проиграла Словакии (1:2) и Уэльсу (0:3).

У тех, кто не любит сборную или лично Черчесова, появилась отличная возможность проголосовать рублём.