Кержаков: Халк может стать лучшим игроком РПЛ

«Необходим ли Халк команде? Смотря где. Крайнего полузащитника вряд ли он сможет играть. Форварда — не знаю. Халк — очень качественный игрок. Наверное, сейчас, придя в команду, он будет её лучшим футболистом и лучшим даже в нашем чемпионате. В принципе, если «Зенит» хочет переходить на игру в три форварда и Халк будет играть справа со смещением в центр, может быть» — цитирует Кержакова «РБ-Спорт».