Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о нападающем команды Артеме Дзюбе, который лишился капитанской повязки после появления в интернете интимного видео с его участием.
21 ноября Дзюба провел полный матч с «Ахматом» (2:2) и не отметился результативными действиями.
«У всех футболистов бывают подъемы и спады. Артем поднял планку очень высоко. Поэтому его игра вызывает пристальное внимание. А хорошие и плохие игры, повторю, бывают у всех», — передает слова Семака корреспондент Sport24 Владимир Колос.