«У всех футболистов бывают подъемы и спады. Артем поднял планку очень высоко. Поэтому его игра вызывает пристальное внимание. А хорошие и плохие игры, повторю, бывают у всех», — передает слова Семака корреспондент Sport24 Владимир Колос.