Гризманн объяснил скандальные слова о Месси

Нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн впервые публично рассказал о своих "проблемах" в "Барселоне". Француз, несмотря на противоречивую информацию в прессе, развеял доводы о якобы плохих отношениях с Лионелем Месси и объяснил, почему его дядя раскритиковал аргентинца.

Путь Антуана Гризманна в «Барселоне» получился явно не таким, как он того ожидал, переходя в каталонский гранд в статусе лидера мадридского «Атлетико». Трансфер получился довольно громким — болельщики «матрасников» возненавидели француза, и повод позлорадствовать в Мадриде, учитывая последний сезон «Барсы», действительно есть.

Гризманн и близко не показывает того уровня, что у него был в «Атлетико». В испанской прессе при этом еще с самого начала были уверены, что во всем виноват капитан сине-гранатовых Лионель Месси. Тот якобы не замечал на поле Антуана весь сезон-2019/20, не обрадовавшись его переходу, а после отъезда Луиса Суареса вовсе поник и не видит перспектив в отношениях с Гризманном. По крайней мере, вот уже год об этом активно пишут в Испании.

Пиковой стала ситуация, когда о «разногласиях» Гризманна и Месси высказался дядя француза Эммануэль Лопес. В частности, он заявил, что положение его племянника в «Барсе» отягчает нахождение шестикратного обладателя «Золотого мяча» рядом. А также добавил, что в клубе работают недостаточно усердно и проводят тренировки «для галочки». Бывший агент Гризманна Эрик Олатс подлил масла в огонь, сказав, что Месси не был раз приезду его экс-клиента в «Барселону» летом 2019-го.

Когда Месси возвращался в Каталонию после паузы на международные матчи, его спросили об этом. В ответе доведенный аргентинец только нахамил журналисту: «Если честно, я уже устал быть причиной всех проблем в клубе». Затем в перепалку вмешался главный тренер «Барсы» Рональд Куман , назвавший «чушью» предполагаемый скандал между игроками.

И уже после этого Олатс выступил с открытым письмом и пояснил, что «Антуан никогда не рассказывал об отношениях с Месси», а его предыдущие заявления были абсолютно субъективными, что, впрочем, не указало издание France Football, опубликовавшее интервью.

23 ноября не выдержал Гризманн. Movistar анонсировал интервью француза со словами «С меня хватит». В нем нападающий, не выступавший в прессе ни разу после презентации в «Барселоне» год назад, пообещал рассказать всю правду о взаимоотношениях внутри команды и своем месте в клубе. Сенсации не получилось — Антуан заверил, что между ним и Месси никогда не было никаких проблем.

«Я говорил с Лео, когда приехал, и он сказал, что разозлился, когда я отклонил первое предложение, потому что он говорил об этом трансфере публично, а я в итоге отказался. Однако он добавил, что после моего перехода в его команду готов пойти со мной на смерть, и я чувствую это каждый день. Я восхищаюсь Лео, он знает об этом. У нас прекрасные отношения», — сообщил Гризманн.

Что касается ситуации с заявлениями Олатса и Лопеса, то Гризманн объяснил, что давно не общается с бывшим агентом и не имеет на него никакого влияния. Соответственно, он не был в курсе подробностей нахождения Антуана в «Барселоне». Выводы дяди француз назвал общим непонимание футбола родственником.

«Я прекратил отношения с Олатсом после того дня, как женился. Я пригласил его на свадьбу, а он не пришел, так что я прервал с ним отношения. Он говорит, поскольку ни мой отец, ни моя сестра не общаются с прессой, так что звонят ему. Но Лео знает, что я уважаю и восхищаюсь им. А мой дядя просто не понимает, как устроен футбол. В итоге журналист выудил из него эти слова. Я сказал Лео, что никогда не говорил с ним, у меня даже нет номера дядиного телефона», — рассказал Гризманн.

С приходом в клубе Кумана и уходом Суареса Гризманн стал получать больше игрового времени — на счету француза два гола и один ассист в десяти матчах сезона. Но «Барселоне» пока это никак не помогает, учитывая общие плачевные результаты. Были слухи, что летом Антуана хотели вернуть руководители «Атлетико», но «Барса» отказалась. Единственное решение проблемы Гризманн видит в том, чтобы больше работать и тренироваться.