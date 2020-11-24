«Позор. Нет никаких оправданий»

«Если кто-нибудь из наших команд наберет очки, это будет второе 9 мая для всей страны. Мы видим, какой сейчас футбол в нашей стране. Как можно было проиграть Сербии размером с Московскую область, пропустив целых 5 мячей? Этому нет никаких оправданий. Если продуем — не будет ничего удивительного. Наш футбол — позор всего национального спорта. Футболистам нужна критика, а никто их не критикует», — цитирует Тихонова «СЭ».