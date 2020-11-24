«Позор. Нет никаких оправданий»

Легендарный советский биатлонист Александр Тихонов, являющийся четырехкратным олимпийским чемпионом, выступил с жесткой критикой в адрес российского футбола накануне матчей «Зенита», «Локомотива» и «Краснодара» в Лиге чемпионов.
Напомним, что российские клубы ни разу не победили в 12 матчах группового этапа еврокубков, набрав в совокупности лишь 6 очков. При этом сборная России недавно потерпела сокрушительное поражение со счетом 0:5 от национальной команды Сербии в Лиге наций.
«Если кто-нибудь из наших команд наберет очки, это будет второе 9 мая для всей страны. Мы видим, какой сейчас футбол в нашей стране. Как можно было проиграть Сербии размером с Московскую область, пропустив целых 5 мячей? Этому нет никаких оправданий. Если продуем — не будет ничего удивительного. Наш футбол — позор всего национального спорта. Футболистам нужна критика, а никто их не критикует», — цитирует Тихонова «СЭ».
Напомним, что в Лиге чемпионов «Краснодар» примет на своем поле «Севилью», «Зенит» сыграет в гостях с «Лацио», а «Локомотив» ожидает гостевой матч с «Атлетико». В Лиге Европы ЦСКА встретится дома с «Фейеноордом».