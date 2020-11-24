Черчесов открестился от обвинений по Соболеву

«Вопрос про Соболева, который был в сборной, а оказалось, что он травмирован. Взаимодействие с клубом какое-то было? Зачем вызывать человека, который не играет, потому что у него травма? Не лучше взять другого нападающего, кто мог бы помочь?» — спросил у Черчесова спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

«Для меня это такое же удивление, как и для вас. Высказывание генерального директора «Спартака»… Не знаю, это его личное высказывание или мнение клуба. Но с Леонидом Арнольдовичем (Федуном) я сам был в переписке. Он прекрасно все знает. Если футболист готов играть и тренировался все тренировки, а колено у него замкнуло, когда он вставал… Вот я сейчас встану и у меня колено замкнет — это вы виноваты что ли? Вот такая ситуация.

Леонид Арнольдович все знал. Я не знаю, почему вот это все вылезло. Меня удивляет и не оскорбляет не то, что они сказали… Но почему футболист молчит? У каждого футболиста на сборе мы спрашиваем, как и чего. Он все тренировки провел вообще без проблем, сыграл. Кстати, игрок того же «Спартака» Зобнин перед игрой с Молдавией на разминке показал, что у него что-то побаливает, и мы его освободили, он не был в заявке, а потом провел великолепный матч с Турцией и вернулся в клуб. Мы никого не заставляем.

Если футболист приезжает, готов тренироваться и все время тренируется, я ему что, должен сказать, что он больной? Вот мне Зобнин сказал, что у него побаливает, так он даже недоговорил, как мы его освободили от тренировки», — ответил Черчесов.