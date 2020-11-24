Черчесов открестился от обвинений по Соболеву

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ» ответил на обвинения генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова. Ранее Газизов заявил, что тренерский штаб сборной России подверг серьезной опасности здоровье нападающего «Спартака» Александра Соболева.
«Вопрос про Соболева, который был в сборной, а оказалось, что он травмирован. Взаимодействие с клубом какое-то было? Зачем вызывать человека, который не играет, потому что у него травма? Не лучше взять другого нападающего, кто мог бы помочь?» — спросил у Черчесова спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
«Для меня это такое же удивление, как и для вас. Высказывание генерального директора «Спартака»… Не знаю, это его личное высказывание или мнение клуба. Но с Леонидом Арнольдовичем (Федуном) я сам был в переписке. Он прекрасно все знает. Если футболист готов играть и тренировался все тренировки, а колено у него замкнуло, когда он вставал… Вот я сейчас встану и у меня колено замкнет — это вы виноваты что ли? Вот такая ситуация.
Леонид Арнольдович все знал. Я не знаю, почему вот это все вылезло. Меня удивляет и не оскорбляет не то, что они сказали… Но почему футболист молчит? У каждого футболиста на сборе мы спрашиваем, как и чего. Он все тренировки провел вообще без проблем, сыграл. Кстати, игрок того же «Спартака» Зобнин перед игрой с Молдавией на разминке показал, что у него что-то побаливает, и мы его освободили, он не был в заявке, а потом провел великолепный матч с Турцией и вернулся в клуб. Мы никого не заставляем.
Если футболист приезжает, готов тренироваться и все время тренируется, я ему что, должен сказать, что он больной? Вот мне Зобнин сказал, что у него побаливает, так он даже недоговорил, как мы его освободили от тренировки», — ответил Черчесов.