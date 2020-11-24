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Черчесов о Чалове: «Мне лучше „бездарный“ Заболотный, нежели талант, который ничего не делает» 

Sports.ru и ещё 3 1 час назад
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов впервые после завершения группового этапа Лиги наций дал развернутое интервью. Коуч пришел в студию «Матч ТВ» и рассказал:
  • Почему не подал в отставку после позора в Белграде.
  • Почему заменил Гильерме в перерыве матча с Сербией.
  • Почему его разочаровали Миранчуки и другие молодые игроки.
  • Сожалеет ли о том, что не вызвал в сборную Дзюбу.
  • Как отреагировал на претензии «Спартака» насчет травмы Соболева.

Про 0:5 от Сербии

«Отставка? Главному тренеру не следовало это делать. Если бы надо было это сделать, я бы сделал. Это одна игра, которую мы провели, надо сказать, безобразно. Я сам был шокирован этим результатом. Но это спорт, надо все переосмыслить. Есть глобальная задача, которую мы решили — выход на Евро-2020. Есть матчи Лиги наций, где очень обидно, что мы заняли второе место. Запоминается последнее, поэтому в очень негативном свете сейчас все предстало.
Что происходит со сборной России? С футболистами я там еще поговорил. Еще будут разговоры, чтобы таких казусов не было. В спорте бывают дни, когда все против тебя. Иногда результат 0:5 лучше, чем 0:1. Теперь всем ясно, какой у нас резерв, кто может подменить. Мы лишний раз убедились в том или ином решении. Обидно, что Венгрия, которую мы обыграли и сыграли вничью, заняла первое место в группе, а не мы».

О видео Дзюбы и его невызове в сборную

«История, которую я бы опять не хотел обсуждать. Этот момент нам надо оставить, потому что ему тоже неприятно, что об этом все время напоминают. Думаю, эта пауза пошла ему на пользу. Принес бы он пользу нашей команде — трудный вопрос. Я абсолютно спокойно к этому отношусь. И тогда так думал, и сейчас я так думаю. Я о своем решении не жалею».

О замене Гильерме и вратарском вопросе

«Бывают такие дни, когда ничего не выходит. Думаю, было верным шагом дать ему отдых и время прийти в себя. Жалею ли о своих словах после матча? С чего бы? Я же перед вами сижу, а не он. Если он не выручил, значит, не выручил. Это наш вратарский сленг».

О необязательном товарняке с Молдавией

«Мы всегда хотим обыграть любую команду. Бывают дни, когда что-то не идет. Этот сбор начался он наперекосяк. Три игрока остались здесь, потом долетели, там мы двоих оставили, там троих. Не играть с Молдавией было нельзя, это официальная дата ФИФА. Единственное, о чем мы просили, — перенос в Россию. Но они отказались из-за игры с Грецией. Нам просто выдали календарь, и все».

О Сафонове и вратарском вопросе

Комментатор Денис Казанский задал вопрос, почему Сафонов и Максименко одновременно вызываются в молодежную сборную. Черчесов жестко отреагировал:
«Вы в очередной раз прилюдно соврали. Сафонов уже второй раз у нас в сборной, а Максименко — в молодежной. Денис Казанский, вы, видимо, с Сычевым в своей передаче выходите и не читаете, что говорит главный тренер и РФС. Есть молодежная сборная, которая решает свои задачи. Как только она их решила, мы начали вызывать игроков молодежной сборной, чтобы с ними знакомиться. Ни себе ни людям — так не бывает. Если бы мы даже его начали вызывать раньше, как можно быть третьим вратарем и наигрываться на перспективу? Не лучше ли быть основным в молодежной сборной? Перед вами сидит тот, кто сам так же играл в молодежке и не вызывался в первую сборную. Акинфеевы и Харины не каждый год рождаются».

О Миранчуках и молодых игроках.

«Этому золотому активу (в вопросе имелись ввиду Головин и братья Миранчуки, — прим. Sport24) пора себя хотя бы позолоченным сделать. Этот золотой актив недавно играл, сейчас чай сидят пьют, а я перед вами тут сижу. Понимаете, о чем я говорю? Это не говорит о том, что они плохие. Это говорит о том, что они должны внимательно слушать, что мы говорим, и делать шаги вперед. Этот золотой актив уже должен что-то делать. Вот я это говорю совершенно откровенно, и пусть меня все слышат. Они в тоже. Дома у себя они золотой актив, а я перед вами.
Они на поле — они должны доказывать, вот и все. Чалов играет с Молдавией — проявляй себя. Кстати, о птичках. Чалова не было полтора года, и вот сейчас я его нашел лучшим, чем в прошлые разы. Не знаю, что случилось.
Каждый из них должен чуть-чуть мясом обрасти, чтобы в отсутствие Дзюбы и других брать игру на себя. Я больше расстроился, чем разозлился. Время-то бежит. Вот вам шанс взять все в свои руки и повести команду. А они этого не сделали. Они плохо сыграли — вышли Мостовой, Фомин, Обляков и компания. Вышли при счете 0:4, а в следующий раз выйдут при счете 0:0. А Миранчуки — нет. Кстати, без Леши Миранчука мы все время выигрывали. Он появился — не выиграли».

Почему в основе с Сербией играл Заболотный

«Потому что Заболотный приносит больше пользы команде. Пускай припомнят промах на первой минуте. Можно и у ЦСКА вчера три промаха припомнить. Припомните, мне, пожалуйста, промах Чалова с «Сочи». По мне лучше «бездарный» Заболотный, пусть не обижается, это вы его так называете, чем талантливый, который ничего не делает. У Заболотного было пять моментов, а у талантливых золотых активов — ничего».

Про травму Соболева и претензии «Спартака»

«Для меня это такое же удивление, как и для вас. Высказывание генерального директора «Спартака»… Не знаю, это его личное высказывание или мнение клуба. Но с Леонидом Арнольдовичем (Федуном) я сам был в переписке. Он прекрасно все знает. Если футболист готов играть и тренировался все тренировки, а колено у него замкнуло, когда он вставал… Вот я сейчас встану и у меня колено замкнет — это вы виноваты что ли? Вот такая ситуация.
Переписку показывать не буду, но Леонид Арнольдович все знал. Я не знаю, почему вот это все вылезло. Меня удивляет и не оскорбляет не то, что они сказали… Но почему футболист молчит? У каждого футболиста на сборе мы спрашиваем, как и чего. Он все тренировки провел вообще без проблем, сыграл. Кстати, игрок того же «Спартака» Зобнин перед игрой с Молдавией на разминке показал, что у него что-то побаливает, и мы его освободили, он не был в заявке, а потом провел великолепный матч с Турцией и вернулся в клуб. Мы никого не заставляем».

О прогрессе сборной

«Мы прошли весь отборочный цикл Евро-2020 ровно, без каких-либо срывов. Мы забили много мячей. Сделали некоторые перестановки, привели новых игроков. Прогресс был в том, что стадионы были полные. Инерция после чемпионата мира? Конечно, но мы же все ее сделали, а не кто-то другой.
Болельщикам я здесь тосты говорить не буду, потому что в руках ничего нет, хотя сейчас большой праздник у осетин. Всех моих земляков поздравляю с праздником. Что касается болельщиков, то с вами много мы прошли. Эта ситуация, которая сейчас есть… Не знаю, почему так больно вы воспринимаете, хотя больнее всего мне.
Моя задача — все исправить и к чемпионату Европы подготовить хорошую команду, боеспособную. На сегодняшний день за нас это никто не делал и не сделает. Вот мы сейчас с тренерским штабом и руководством федерации этим заняты».
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Футбол , Видео , Станислав Черчесов , Денис Казанский , Спартак , РФС , ЦСКА , СБОРНАЯ РОССИИ
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