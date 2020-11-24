Футболист «Зенита» и сборной России Артем Дзюба опубликовал в Instagram видео прохождения новой игры Assassin’s Creed Valhalla и сделал отсылку к недавнему скандалу со своим интимным видео.
В сторис, опубликованных Дзюбой, слышны комментарии стримера о волке, появляющемся в кадре:
«Япона мать, какой здоровенный, какой красивый! Ты просто погляди на него. Вау. А тебя можно погладить? Жесть! Вот это да, друзья, такого я еще не видел».
После скандала с интимной видеозаписью Дзюба на две недели закрыл свою страницу в Instagram и не делал новых публикаций. Вчера футболист вновь открыл страницу, однако ограничил возможность комментариев.
Как писал «Рамблер», ранее в Сети появилось интимное видео с Артемом Дзюбой. Позже спортсмен пояснил, что ожидал подобного развития событий, поскольку пару недель назад его телефон взломали. Запись вызвала широкий общественный резонанс и сказалась на карьере Дзюбы: тренер сборной России Станислав Черчесов отказался вызывать нападающего в команду на три ноябрьских матча: с Молдавией, Турцией и Сербией. Позже СМИ выяснили, что Дзюбу шантажировали интимным видео, вымогая 5 млн рублей. Футболист отказался платить и неофициально обратился в ФСБ. Отмечается, что Дзюба был знаком с вымогателем.