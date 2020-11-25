«К сожалению, игра для нас началась не совсем удачно, два прекрасных дальних удара, которые все-таки позволили «Лацио» играть в привычной манере, на контратаках. Мы, в свою очередь, забили один мяч и вернулись в игру, но пенальти снова отдалил нас от положительного результата», — приводит слова Семака «Матч ТВ».