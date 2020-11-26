Матч-центр
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Матч-центр
20 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Осасуна
Осасуна
1 1
Уэска Уэска
21 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Краснодар
Краснодар
1 0
Тамбов Тамбов
Ахмат
Ахмат
2 2
Зенит Зенит
Локомотив М
Локомотив М
1 0
Арсенал Арсенал
21 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Леванте
Леванте
1 1
Эльче Эльче
Вильярреал
Вильярреал
1 1
Реал Мадрид Реал Мадрид
Севилья
Севилья
4 2
Сельта Сельта
21 ноября

Бундеслига

3 из 7
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
0 2
Вольфсбург Вольфсбург
Хоффенхайм
Хоффенхайм
3 3
Штутгарт Штутгарт
Боруссия М
Боруссия М
1 1
Аугсбург Аугсбург
21 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
0 2
Челси Челси
Астон Вилла
Астон Вилла
1 2
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
2 0
Манчестер Сити Манчестер Сити
22 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
ЦСКА
ЦСКА
1 1